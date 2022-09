Kallinevad hinnad toovad lätlased Eestisse toitu ostma

Kätlin Künnapuu kinnitusel oli aasta tagasi Valga poe kümnest külastajast keskmiselt kolm lätlased. „Viimase kolme-nelja kuuga on see aga hüppeliselt kasvanud ning praegu on kümnest külastajast seitse lätlased,“ ütles Perenimi.

„Kui Eestis on kaubad tuntavalt kallinenud, siis Lätis on osa kauba puhul see isegi kiiremini toimunud. Lätis on näiteks meist juba kallimad kohv, piimatooted, leib-sai ja osa tööstuskaupu nagu puhastusvahendid või tualettpaber, mida käiakse siin ostmas. Eesti kõrgemate maksude tõttu on alkohol üle piiri endiselt soodsam ja seda pigem siit kaasa ei osteta,“ rääkis Künnapuu.