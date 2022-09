Vabadus töötada just siis ja seal, kus endale sobib

„Meie erilisus seisneb selles, et meil puudub konkreetne koht, kuhu kõik meie töötajad hommikul kokku tulevad. Meil lähevad kõik Baltikumi 2300 töötajat hommikuti tööle umbes 2000 erinevasse kohta. Neil kõigil on oma tööaeg, neil kõigil on oma töökultuur, mida siis 140 juhtivtöötajaga igapäevaselt ühtseks püüame siduda,“ räägib Pius.

SOLi Leedu ja Läti äride juht Kurmet Vasser lisab, et teine SOLi eripära on ettevõtte DNAsse sisse kirjutatud vabaduse ja vastutuse koostöö. „Inimestel on võimalik töötada just siis ja just seal, kus endale sobib. Töö peab aga olema tehtud ja seda nii kontori- kui ka puhastustöötajate puhul,“ selgitab Vasser.

Usaldus, mis annab vabaduse

SOLi asutaja Liisa Joronen pani juba 1992. aastal paika reeglid, mismoodi tema ettevõttes tehakse asju pisut teistmoodi. Naine oli veendunud, et jäik ettevõttekultuur on edu takistuseks, mitte selle aluseks. Nii uuris Joronen ka oma doktoritöös seda, kuidas vabadus ja vastutus võiksid suurendada töötajate motivatsiooni ning kirge oma töö vastu. Selgeks sai tõsiasi, et parim viis ettevõtte arenguks ja eluspüsimiseks on lasta inimestel teha seda, milles nad on parimad, ning mitte seista juhtkonnana sellel teel ees.

„Meil on näiteks Eestis ja kogu Baltikumis vabadus teha otsuseid, mis paistavad parimad just meie keskkonnas. Kui on vajadus ja huvi laieneda, osta mõni uus ettevõte, palgata inimesi või teha midagi muud, mis just Eesti või Baltikumi äri arendaks, siis teeme seda ilma keskkontoriga suhtlemata. Ise teeme reeglid, ise vastutame,“ mainib Pius.

Joroneni üheks keskseks ideeks oli tõdemus, et ükski inimene ei ärka üles mõttega, et teeks täna oma tööd halvasti või poolikult. Ikka vastupidi, kõik me soovime olla edukad, saada kiita ja tunda uhkust oma tööst. Nii ongi oluline, et keegi ei seisaks selle teostumisel mõttetult ees, vaid aitaks kaasa selle õnnestumisele.