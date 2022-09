Välisministeerium avaldas nimekirja 28 ettevõttest, kes on taotlenud erandit Venemaa naftatoodete impordi jätkamiseks. Mitu ettevõtet teatas seepeale, et nende nimi on seal ekslikult, sest neil ei ole Venemaaga mingit äri. Kas NT Bunkeringi nimi on seal nimekirjas õige?

Aleksei Mürisep: Jah, me oleme seal nimekirjas. Oleme korralikud kodanikud. Nii nagu valitsuse esindaja meile ütleb, täpselt neid reegleid me jälgime.