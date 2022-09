Tööampse saab tulevikus teha rohkem, paindlikumalt ja suurema kindlustustundega

Tööandjad saavad seaduse jõustumisel sõlmida tööampsude tegijatega poole aasta jooksul piiramatu arvu lühiajalisi töölepinguid.

„Tööampsudest kolmveerand tehakse praegu käsundus- ja töövõtulepingute alusel, mis jätab töötaja ilma traditsioonilise töölepinguga kaasnevast kaitsest nagu näiteks piisav puhkeaeg või nõuetele vastav töökeskkond. Meil on vastutus, et ka neil inimestel, kes teevad lühiajalisi tööotsi, oleksid väärikad ja konkurentsivõimelised töötingimused,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Eelnõu kohaselt saab tööandja sõlmida registreeritud töötuga poole aasta jooksul piiramatu arvu kuni kaheksa kalendripäevaseid töölepinguid, arvestades tööampsude tegemisele seatud piiranguid. Kui pärast kuuekuulise perioodi lõppu sõlmivad töötaja ja tööandja järgneva kuue kuu jooksul uue tähtajalise töölepingu, loetakse see tööleping tähtajatuks.

„Ka tööandjale on muudatus kasulik, sest lühiajalisi lepinguid saab nüüd teha poole aasta jooksul piiramatul arvul, tagades sel viisil kindlustunde, et koos tubli inimesega alustatud töö ei jää lõpetamata. Juba tuttavate tööampsajatega on lihtsam tagada head kvaliteeti ning leida lõpuks loodetavasti sel viisil ka püsiv töötaja,“ selgitas Peterson.

Ka seni oli registreeritud töötutel võimalik põhitöö otsimise kõrvalt teha ajutist tööd ilma, et töötuna arvel olemine seetõttu lõppeks. See tähendab, et samal ajal on võimalik olla töötuna arvel ja teha tööampse. Lepingu kestus on maksimaalselt kaheksa päeva ja lubatud töötamise päevade arv kuus on samuti kaheksa.