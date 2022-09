Hansavest: elu pole ainult töö – töötajatele tuleb pakkuda midagi enamat!

Hansavest on hetkel tööpakkuja ligi 1400 välismaalasele, kellest 80% moodustavad ukrainlased, kes rändavad üle Euroopa Eestisse just töö saamise eesmärgil. 75% välistööjõust tulevad tööle töötajate soovituste põhjal. Ettevõte vahendab tööjõudu 119 äripartnerile Eestis ja 18 ärikliendile Soomes. „Meie töö ei ole ainult tööjõu vahendamine, vaid pakume terviklahendust. Tegeleme Pärnu koolituskeskuse õppelaboris Eestisse saabuvate töötajate kompetentside testimisega ja vajadusel ka lihvime koolitustel nende oskusi, et need vastaksid Euroopa Liidu standarditele,“ tutvustab Kuningas. „Pakume koolitusi, mis lähevad kaasa digitaliseerimise ja automatiseerimise vooluga, näiteks koolitame keevitajaid, CNC-pingi ning robotseadme operaatoreid, aga samuti viime läbi eesti keele kursuseid, et kindlustada töötajate parem keeleline integratsioon nende uude elukohta ja töökeskkonda. Koolituskeskus on nagu püsiva kompetentsuse kvaliteedi hoidmise keskus. Ka Eesti ettevõtted ise tahavad mõnikord enda motiveeritumaid töötajaid meie juures treenida, et nad saaksid edendada oma oskusi ja liikuda kõrgemale kohale.“

Ta lisab, et Hansavesti eesmärk on näidata ka edaspidi Eestit kui riiki, kus on kaasaegne ning turvaline elamise ja töötamise keskkond. „Loome tulevastele töötajatele kuvandi alati selle põhjal, mida meie töötajad ise on meile positiivset öelnud. Näiteks kiidetakse Eesti töökultuuri – töötajad tajuvad tehastes, et Eestis valitseb töökultuuris ausus, läbipaistvus, abivalmidus ja koostöömeelsus ning tööohutus on kõrgel tasemel. Samuti on tähtis integratsioon ühiskonda ja kommuuni, see tähendab, et mujalt tulnud töötajad tunnevad, et saavad kiiresti kohanetud meie eluoluga. Neile on meeldivaks üllatuseks, et igas väiksemas külas on olemas kõik eluks vajalik alates koolist ja lasteaiast kuni kino, teatri, perearstikeskuse ja sportimisvõimalusteni. Ja muidugi Eesti vahemaad on nende jaoks šokeerivalt väiksed!“