Nutikaid ülekäiguradasid tootev Bercman sõlmis Kreekas edasimüügilepingu

Bercmani tegevjuhi Mart Suurkase sõnul on Kreeka turg nutikaid liiklusohutussüsteeme arendava ettevõtte jaoks väga huvipakkuv ning värske lepingupartneriga on juba alustatud edukat koostööd. „Juuli alguses avas Kreeka riikliku targa linna infrastruktuuri programmi kogumahuga 230 miljonit eurot ning ühiselt Eur.Eleciga asume selle programmi raames uuenduslikke taristulahendusi rajama,“ täpsustas Suurkask Bercmani tegevusplaane seoses Kreeka turuga.

Raamleping on sõlmitud perioodiks 2022-2027 ning selle kohaselt saab Eur.Elec viieks aastaks õiguse esindada Bercmani Kreeka territooriumil. Eur.Elec tegutseb selle nimel, et kasvatada Bercmani nutikate ohutussüsteemide müüki Kreeka turul. Fikseeritud eelarve- või müügimahte lepingus ette nähtud ei ole.

Liiklussurmade arv on Kreekas üks suuremaid Euroopa Liidus ja kuigi arv on viimasel kümnel aastal oluliselt vähenenud, jääb see Euroopa keskmisest veel arvestatavalt ülespoole.

Kotsilinis näeb Kreeka intelligentse liiklustaristu sektoris suurt potentsiaali ning lausus kindlalt, et riigis on alanud targa infrastruktuuri rajamise uus ajastu. „Kreeka liikluskorraldussüsteemid ja infrastruktuur on peale kümme aastat kestnud finantskriisi vananenud ja puudulik. Ja kuigi kohalikel omavalitsustel puudub hetkel veel kogemus ja koolitatud personal, kes tehnoloogiliselt uuenduslikke projekte ellu viiks, on järjest enam hakatud mõistma uuenduste vajadust liiklusturvalisuse suurendamisel,“ lisas Kotsilinis.