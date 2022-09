Inimestest hooliv organisatsioonikultuur Põhjamaade suurimas pangas

Jätkusuutlik töö- ja eluviis

Inimõiguste väärtustamine

Nordea Eesti on osa suurest Nordea grupist, kus töötab ligi sajast erinevast rahvusest inimesi. Kuna meeskond on loomulikult mitmekesine, on see valdkond Nordeas fookuses kõigis riikides ning seda jälgitakse nii ettevõtte tippjuhtkonnas, kus on oluline meeste ja naiste võrdne kaasamine, kui ka kõikide tööga seotud otsuste vastuvõtmisel. Ja mitte ainult töistes küsimustes – Nordea Eesti on olnud üks Eestis toimunud Pride’ide toetajatest ning seksuaal- ja soovähemuste õigustele ja võrdsele kohtlemisele pööratakse Nordeas grupiüleselt palju tähelepanu. Tegemist on aruka ja kaalutletud otsusega – nii Nordea kliendid kui ka töötajad on läbilõige ühiskonnast ning ettevõte seisab kindlalt võrdsuse ja inimõiguste eest. Nordeasse on kõik inimesed oodatud just sellisena, nagu nad on.