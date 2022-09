Üha enam eestlasi on alustanud investeerimise teekonda. Väga oluline komponent investeerimistegevuse tulemuslikkuses on maksuefektiivne tegutsemine. Siin on 5 olukorda, mil tasub maksuefektiivse investeerimise huvides kaaluda investeeringute tegemist läbi ettevõtte.