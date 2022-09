Miljardär annetab oma ettevõtte heategevusele kliimamuutustega võitlemiseks

83-aastane Yvon Chouinard otsustas, et annetab oma ettevõtte täielikult heategevusfondile, et kogu kasum, mida ettevõtte tegevusse ei investeerita, läheks kliimamuutuste vastu võitlemiseks.

Chouinard hindab ise, et see summa on umbes 75 miljonit eurot aastas.