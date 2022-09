Tallink Vene kütusest: meie kütus on hangitud ja tarnitud eelmise aasta lõpus

„Kütus, mida Tallink sel aastal kasutab, on hangitud juba 2021. aasta lõpus, nagu seda on meile kinnitanud ka meie kütusepartnerid,“ rõhutab Tallinki kommunikatsiooniosakond. Peale selle märgitakse, et Soome riigile kuuluv Neste on andnud kinnituse, et nende rafineerimistehastes enam Vene toornaftat ei kasutata.