Eesti ettevõte muudab metsamajanduse loogikat. Euroopa raha hakkab siia rändama

„Meil oli detsembris koosolek, kus nentisime, et sellist teenust maailmas ei ole. Ütlesin, et seda peaks ehitama hakkama. Taavet oli nõus ja küsis: kes ehitab? Siis me mõlemad Lisetiga ütlesime, et eks meie hakkame ehitama,“ räägib naerdes majandusekspert ja viimastel aastatel idusektoris kanda kinnitanud Kristjan Lepik teetassi taga, kui meenutab, kuidas protsess sai hoobilt kolmanda, neljanda ja isegi viienda käigu sisse.