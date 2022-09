Ethereumi aastaid arutatud uuendus jõudis edukalt lõpule

Ethereumi plokiahela kaasasutaja Vitalik Buterini sõnul on lõpule viidud maailma suurim ja ambitsioonikaim uuendus. Krüptovaldkonna inimesed on uuenduse raskust võrrelnud lennu ajal lennukimootori vahetusega, millega paistab, et on nüüd hakkama saadud.

Selle tulemusel väheneb Ethereumi energiakasutus hinnanguliselt 99%. Ethereumi elektritarbimise tipp-perioodiks oli tänavu veebruar, mil tarbimine oli normaliseerituna 94 TWh aastas. Septembriks on see Digiconomisti andmetel langenud annualiseeritult 78 TWh peale, mis on umbes üheksa korda suurem kui Eesti aastane elektritarbimine. Võrdluseks, bitcoin'i aastane elektritarbimine on hetkeseisu arvesse võttes 130 TWh aastas. See on samas suurusjärgus kui Rootsi elektritarbimine.