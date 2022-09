Priit Sibul: elektrituru reform tagab mõistliku hinna liigse bürokraatiata

Ta lisas, et järgmiseks sammuks tuleb toetada ettevõtjaid: „Kui Eesti ettevõtjad konkurentsis ei püsi, siis ei ole meil siin riigis midagi teha. Siis ei ole meil siin saalis ei midagi ümber jagada ega kedagi aidata ja toetada.“



Sibul märkis, et universaalteenusega ei kaasne täiendavat bürokraatiat. „Inimestele on loodud uus võimalus. Neil, kellel on universaalteenust vaja või kellele see on kasulik, on kõige lihtsam ja mugavam viis lõpetada oma praegune leping. Lepingu lõppedes lähed üle üldteenusele, mis on võrdsustatud universaalteenusega,“ kirjeldas Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees.