„Ema oli intensiivravil, aga mu raha ei jõudnud haiglani.“ Kliendid süüdistavad Wise’i raha kaotamises

On 20. juuli päikesepaisteline päev USA Texase osariigis, paljud kohalikud askeldavad oma igapäevatööd teha, kuid Michel (nimi muudetud – toim) on teel Capital One’i panka, et tasuda Marokos intensiivravil viibiva ema haiglakulud. Summa on küllaltki suur ja kodupanga soovitusel kasutab Michel esimest korda elus Wise’i ülekandeteenust.