Tule kujundama liiklust Eesti linnades ja maanteedel!

Intelligentsetes transpordisüsteemides kombineeruvad IT ja liikluse valdkonnad. Süsteeme rajades puutuvad TRAFFESTi inimesed kokku elektroonika, automaatika, elektri ja teedeehitusega. Seetõttu leiab nende hulgast paljude erinevate valdkondade esindajaid. Liiklusinsenere, IT-spetsialiste, elektrikuid, elektroonikuid, teedeehitajaid ja projekteerijaid ning paljusid teisi. Üha rohkem hakkab rõhuasetus kanduma IT valdkonnale, kuna enamik liiklussüsteeme on automaatsed ning kaughallatavad. Kõik see teeb ITSi valdkonna huvitavaks ja tööülesannete poolest mitmekesiseks. Nagu ütleb TRAFFESTi hooldusjuht Ivo Raudhäiding: „Rutiini ei teki ja igav ei hakka. Igal päeval ootavad ees uued ja põnevad väljakutsed“. Hooldamist vajavad süsteemid on küll erinevad, kuid teisest küljest siiski sama eesmärgiga: muuta liiklus Eesti teedel ohutumaks, säästlikumaks ja sujuvamaks kõigi liiklejate jaoks.

Me kõik oleme liiklejad!

Jalakäija, rattur, tõuksi või ratastooliga sõitja, rulataja, mootorsõiduki juht – kõik me osaleme moel või teisel liikluses. Vähesed saavad seda aga mõjutada nii palju kui TRAFFESTis, kus töötajatel unikaalne võimalus rääkida kaasa nutika liikluse kujundamisel Eesti linnades ja maanteedel, kaasates selleks oma erialast pädevust, aga ka enda igapäevast liikluskogemust. Liikluse arendamise valdkond on äge seetõttu, et oma tegevuse vilju on võimalik näha enamasti kohe, süsteemide käivitamisele järgneval hetkel. See on eluline, kaasakiskuv ja tähendusrikas ning on põhjuseks, miks liiklusega tegutsejad jäävad selle valdkonnaga seotuks pikkadeks aastateks – tekib kirg valdkonna vastu. Staažikamad TRAFFESTis on liitunud ettevõttega juba 30 aastat tagasi.

Millal saab isesõitvast autost meie liikluses igapäevane nähtus?