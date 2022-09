Telekomi idufirma, kust ei leia telekomiinimesi

Millega me täpsemalt tegeleme?

1oT eristub konkurentidest selle poolest, et pole sõltuv ühestki telekommunikatsiooni teenusepakkujast ja toimib iseseisvana. Näiteks kui tavalise SIM-kaardiga on targa seadme tootja lukustatud ühe telekomioperaatori külge, siis eSIM võimaldab operaatorit distantsilt vahetada, ilma et peaks kaarti ennast seadmest eemaldama. See on äärmiselt kasulik just neile tarkade seadmete tootjatele, kelle seade valmib ühes riigis (kus pannakse ka SIM-kaart seadmesse), kuid läheb kasutusse teises – nii ei pea eri riikides eraldi operaatoritega lepinguid sõlmima, vaid 1oT eSIM koondab mitmete operaatorite profiilid ühte pakkumisse. Mõne näitena võib selliseid eSIMe leida e-tõukeratastes, jalgratastes, tarkades saunakeristes, robotmuruniidukites või õhukvaliteeti monitoorivates sensorites. 1oT SIMid on miljonis targas seadmes, mis tegutsevad rohkem kui 135 riigis üle maailma.