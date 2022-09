Paldiski terminalis algab viimane ehitusetapp. Sadama ehitusosa valmib tähtaegselt oktoobri lõpuks

„Kevadel leppisid Eesti ja Soome kokku, et laev tuleb esimesena sinna, kus terminal valmis saab. Alexela ja Infortar, projekteerijaid, ehitajad, logistikud, kokku enam kui kakssada inimest on selle lubaduse nimel ning laiemalt Eesti ja piirkonna varustuskindluse heaks töötanud terve viimase poolaasta hingetõmbeajata,“ lausus Hääl.

Paldiski Pakrineeme sadama haalamiskai platvormi põhimahu andsid Alexela ja Infortar Eleringile gaasitöödeks ennetähtaegselt üle juba augusti lõpus. Platvormi 200m2 laiendus valmib täna, kümme päeva enne lubatud tähtaega. Paldiski terminali haalamiskai ehituse töövõtja on Insenerehituse AS, kelle vaiatööde partner on AS BMGS, metallitöid teostab Ciest Metal OÜ, montaaźi- ja betoonitöid Rakennus Grupp OÜ ja betooni tarnib AS HC Betoon, geodeesia eest vastutab Geoplanet OÜ.