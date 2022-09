Frantsiisikonsultant Anne Pahk: aastad lendavadkiiresti, igav pole hakanud

Tamro Eesti OÜ frantsiisikonsultant Anne Pahk alustas 11 aastat tagasi tööd farmatseudina BENU apteegis ning 4 aastat hiljem asus ta juhtima BENU haruapteeki. Veidi üle aasta tagasi liitus ta apteeke ravimite ja muude tervisetoodetega varustava ettevõttega Tamro Eesti OÜ ning tõdeb täna rahulolevalt, et edasiliikumine tundus talle lihtsalt loogilise jätkuna. Tamro puhul hindab ta kõrgelt arenguvõimalusi, mida firmas ambitsioonikatele ja võimekamatele töötajatele pakutakse. „Tamro põhimõte on, et kui inimeses nähakse rohkem potentsiaali, siis alati pakutakse talle uusi arenguvõimalusi.“

Anne Pahki töö on siiani tihedalt BENU apteekidega seotud. Frantsiisikonsultandina on Anne ülesanne seista hea selle eest, et igas tema piirkonnas asuvas apteegis oleks kõikide apteekrite töö maksimaalselt hästi korraldatud ja tekkivad murekohad likvideeritud.

„Apteekrite jaoks lahendamist vajavaid küsimusi on seinast seina, peame olema igas valdkonnas neile nõuandjaks. Alates arvutiprogrammidest kuni personaliküsimusteni. Apteegitöös on nii palju nüansse, millega peab kursis olema. Selles mõttes on minu apteekri taust hästi suureks plussiks. Ka apteekrid ise on rõõmsad, et neil on apteekrikogemusega frantsiisikonsultant. Igapäevatöös ongi meie toredad apteekrid need, kellega ühiste eesmärkide nimel tegutsemine paneb silma särama. Mulle meeldib minu liikuv töö ning suur osa sellest ongi apteekide külastamine,“ ütleb Anne Pahk ning lisab, et kõik apteegid on mõnevõrra erinevad ja oma juhataja nägu.