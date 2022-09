Teisest sambast raha väljavõtjaid jääb vähemaks

Septembri alguses said pensionifondidest väljamakse 13 784 inimest, kes esitasid avalduse II sambast raha väljavõtmiseks enne pensioniiga eelmise aasta detsembrist kuni käesoleva aasta märtsini. Seda on enam kui kolmandiku võrra vähem kui käesoleva aasta mais, mis oli eelmine väljamakse kuu, mil raha väljavõtjate arv oli 22 839 inimest.

„Ma usun, et üks peamistest põhjustest, miks II sambast lahkujate arv väheneb on see, et lahkudes jäädakse ilma 4%, mida riik maksab inimese II samba pensionifondi,“ kommenteeris väljavõtjate arvu langust SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin. „Ühest küljest peaks lahkujatel suurenema tulevikus riiklik vanaduspension, sest nende eest praegu makstavat sotsiaalmaksu jõuab rohkem tänaste pensionärideni riikliku vanaduspensionina ning sellest saab lahkuja ka suurema riikliku vanaduspensioni lubaduse. Teisest küljest, kui 4% palgast kantakse inimese II samba pensionikontole, siis pole see lihtsalt lubadus vaid tegelik raha, mida saab näiteks pärandada või siis välja võtta, kas pensionieas või enne seda,“ lisas Schamardin.