Päev börsil: turgudele on jõudnud rahu, investorid jälgivad keskpanku

Wall Streeti peamised indeksid liikusid turueel erisuundades, kuna oodatust kõrgem inflatsiooninumber viitab tõenäoliselt Föderaalreservi agressiivsete intressimäärade tõstmisel. Varasemalt on see kaasa toonud languse aktsiaturgudel.

Euroopa turgudel valitseb eilne meeleolu. Enne sulgemist on kaks peamist indeksid siiski languses. DAX on kukkunud -0,34% ja Stoxx 600 -0,51%.

Ühendriikides on investorid on tagasihoidlikud, kuid positiivsed. Nasdaq-100 tehnoloogiaindeks on roheline, kerkides peale avanemist 0,14%, samas S&P 500 on tõusnud 0,33% ja Dow Jones 0,46%.