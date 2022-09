SELGITUS | Kuidas sündis Vene kütuse lugu ning milline oluline küsimus jäi vastuseta?

Mis on erandi alusel Venemaalt kütuste tarnimine? See on põhimõtteliselt välisministeeriumi suvel koostatud nimekiri 26st ettevõttest (algselt 28 firmat), kes on taotlenud erandit, et ka pärast sanktsioonide kehtestamist (4. juuni 2022) jätkata Venemaa naftatoodete importi üleminekuperioodil. Alexela Bunkering on ministeeriumi 15. septembri info kohaselt endiselt selles nimekirja, kuid nad on alati öelnud, et nad ei ole erandi alusel kütuseid tarninud.