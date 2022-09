Selgus uute Apple'i toodete hind. Kõige uhkema iPhone'i eest tuleb letti laduda üle 2100 euro

Uus iPhone 14, mis lubab kasutajatele erakordselt pikka akukestvust ja täiustatud kaamerat, on võimalik tellida viies erinevas värvitoonis ja selle hind algab 1029 eurost. iPhone 14 Pro ja Pro Max mudelid on saadaval neljas erinevas värvis, mälumahuga 128 GB, 256 GB, 512 GB või 1 TB. iPhone 14 Pro hinnad jäävad 1339 ja 1989 euro vahemikku ja iPhone 14 Pro Max mudelite hind 1489 ja 2139 euro vahemikku. iPhone 14 Plus, mille hind jääb vahemikku 1179 kuni 1579 eurot, veel eeltellimisele ei tule ning mudel tuleb turule hiljem.

Euronicsi IT- ja telekomi toodete kategooriajuhi Risto Juhansoo sõnul on Apple’i uued tooted igal sügisel väga oodatud ja aina enam inimesi soovib esimesel võimalusel uue telefoni kätte saada. „Nõudlus ja huvi uute mudelite vastu on erakordselt suur, mistõttu võib tarne meist mitteolenevatel põhjustel ka hilineda ja avalik müük edasi lükkuda,“ lisas Juhansoo, kes loodab klientide mõistvale suhtumisele. „Eeltellimusega saab olla kindel, et telefon jõuab soovijani esimesel võimalusel.“