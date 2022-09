Pank selgitab: kuidas pank hindab, kas anda kliendile laenu või mitte

Olgu see siis kodu, investeering oma äri alustamiseks, krediitkaardilimiit või uus auto – olukorrad on erinevad, kuid kõiki neid ühendab see, et laenuandja peab saama kontrollida, kas inimesel oleks üldse hea endale rahalisi kohustusi võtta. Nii hindavad pangad ja teised laenuandjad kliendi krediidiajalugu, rahalist olukorda ja sissetulekute stabiilsust ning määravad kindlaks tema individuaalse laenuvõimelisuse. Mida laenuvõime üldse endast kujutab, mil viisil seda kindlaks tehakse ja kuidas saab seda parandada, sellest räägib intervjuus Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.