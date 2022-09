Eesti suurim lennuettevõte palkab lähiajal 200 uut töötajat

Nordic Aviation Group on paindlik tööandja, kes vastavalt võimalustele pakub töötajatele ka näiteks hübriidtöö võimalusi, kodukontorit ja paindlikku tööaega. „Meie töötajad on kindlasti meeskonnamängijad. Hindame väga head sünergiat kolleegide vahel, püüdu võidelda alati meeskonnana ühe eesmärgi nimel. Töötame koos ja veedame meelsasti ka vaba aega koos, olgu tegemist siis kultuuri- või spordiüritustega või ühiste tähtpäevade tähistamisega,“ räägib Uibo. „Ja seda võib-olla ei teatagi, et meie töötajatel on võimalus üle maailma lennata väga soodsatel tingimustel. Seda võimalust kasutatakse heal meelel.“

Tema sõnul on teravik hetkel tehniliste inimeste leidmisel: otsitakse nii piloote, insenere, lennukihooldajaid kui ka mehaanikuid. „Millegipärast on automehaanikuid palju lihtsam leida kui lennukimehaanikuid, kuigi töö lennufirmas on tegelikult huvitavam ja oluliselt spetsiifilisem. Tegemist on alaga, kus töö käib nii-öelda valgetes kinnastes ja kirurgilise täpsusega, eksimisteks ruumi pole, vastutus on suur ja uusi tehnoloogiaid, mida õppida, palju, sest tegemist on kiirelt areneva valdkonnaga. Lisaks palkame juurde ka stjuardesse ja stjuuardeid meie baasidesse nii Baltikumis, Skandinaavias kui ka Kesk-Euroopas.“

Ta lisab, et iga töötaja on ettevõtte jaoks oluline ning nii püütakse tööandjana olla paindlikud ja toetavad, pakkudes ka ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi uutel kõrgustel. Grupp teeb aktiivset koostööd erinevate Eesti ja Soome ülikoolidega, nagu Eesti Lennuakadeemia, TalTech, Tallinna Ülikool ja Haaga-Helia Rakenduskõrgkool, et ühendada oma teadmised ja head praktikad nende kogemustega ning kasvatada uusi lennundushuvilisi.

Nordic Aviation Groupi põhiväärtused Ohutus ennekõike Lennuohutus ei ole läbiräägitav, ohutuse alal ei tehta kompromisse. Oma igapäevases tegevuses lähtutakse Euroopas kehtivatest reeglitest ja standarditest ning teostatakse neist tulenevate protseduuride ja protsesside pidevat ning korralist auditeerimist koostöös siseriiklike ja rahvusvaheliste vastutavate agentuuride ja audiitoritega. Xfly on IOSA auditeeritud, mis on vabatahtlik ja kõrgematele ohutusstandarditele vastav litsents Euroopa lennunduses. Klient on kõige tähtsam Grupi ettevõtete peamised kliendid on suured Euroopa lennufirmad. Tihedaim ja pikaajalisem koostöö toimub Põhja-Euroopa suurima lennuettevõtte SASiga, kelle kaubamärgi all viiakse läbi iga päev umbes 100 lendu. Iga kliendi soovid ja vajadused on erinevad ning seetõttu on ärilises mõttes kesksel kohal kohanemisvõime ja paindlikkus. Klientide heaolu tagamine on olulisim eesmärk ja püsiv pikaajaline koostöö partneritega on ettevõtte jaoks olulisim väärtus. Efektiivsus ja innovaatilisus äris annavad elujõulisuse Grupi eesmärk on olla üks efektiivsematest regionaalsetest lennuettevõtetest Euroopas, kasutades selleks oma uuenduslikku ja sihtotstarbelist ärimudelit. Laiahaardeline ja erinevatesse äriüksustesse eristatud teenustel baseeruv ärimudel koos maksimaalse paindlikkusega annab võimaluse pakkuda klientidele just sellist teenust, mida nad vajavad. Esimene eelistus valdkonna tööandjana Grupp suudab täita seatud eesmärke tänu pühendunud professionaalsele ja lojaalsele meeskonnale. Tegutsedes rahvusvahelisel turul, soovib Nordic Aviation Group olla atraktiivne tööandja nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

Tulevik on elektri ja vesiniklennukite päralt

Uibo sõnul on lennunduses käimas põnevad ajad: „Kogu maailm astub rohelise mõtlemise jälgedes, ka lennundus muutub tänu uutele tehnoloogiatele aina rohelisemaks. Elektri- ja vesinikulennundus on juba selle kümnendi reaalsus ning maailma lennufirmad on ühiselt otsustanud, et aastaks 2050 peab olema ka lennundus süsinikneutraalne. Taani otsustas, et juba 2030 peavad kõik riigi siselennud olema emissioonivabad. Seega on juba täna vaja aina enam panustada jätkusuutlikkusse majandamisse, et püsida tiheda konkurentsiga valdkonnas konkurentsivõimeline. Teeme tihedat koostööd maailma juhtivate, uute tehnoloogiate arendajatega ning vaatame vähemalt kümmekond aastat ette.“

2021. aastal alustati valmistumist Euroopa Rohelise Kontori sertifikaadi saamiseks. Selle käigus on alustatud grupi süsiniku jalajälje väljaarvutamist, võttes arvesse nii kontori kui ka lennutegevusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Lisaks on alustatud jätkusuutlikkust propageerivate tavade juurutamist, nagu jäätmete ja kulumaterjalide sorteerimine, 100% taastuvelektri kasutuselevõtt ning üleüldine töötajate keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Ambitsioon saada eelistatuimaks partneriks Euroopa suurtele lennufirmadele