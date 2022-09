Eesti suurim pensionifond lükati troonilt

Selle juures võib märgata sambast raha väljavõtmise efekti. Kui fondi NAV (osaku puhasväärtus) on alates eelmise aasta augusti lõpust turu languse ajal olnud 5,49% miinuses, siis varade maht on langenud samal ajal 39,73%. Rahas mõõdetuna tähendab, et fondi maht on vähenenud poole miljardi euro võrra, 763,5 miljoni euroni.