Euroopa Liitu sisenevatele Vene kodanikele on hakatud müüma riigiliputa numbrimärke. Märgid meenutavad küll Euroopa Liidu ja Suurbritannia omasid, kuid numbrid on samad mis originaalautodel.

Numbrimärgi kasutamise on eesmärk muuta reis Euroopas turvalisemaks. Huvitavamaks teeb aga asjaolu, et numbriplaate ei saa kasutada isegi Venemaal, kuna ka seal on need tegelikult ebaseaduslikud.