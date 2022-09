Utilitas avas Ventspilsi piirkonnas Läti suurima tuulepargi

Utilitase esindajatega ühinesid avaüritusel töövõtjad ja koostööpartnerid ning Läti keskkonna- ja regionaalarengu minister Artūrs Toms Plešs, kes rõhutas Tārgale tuulepargi panust Läti taastuvenergia eesmärkide saavutamisse: „Venemaa verine sõda Ukrainas ja sellest tingitud energiahindade tõus tõestavad, et energiasõltumatus tuleks tagada Lätis palju kiiremini. Mida rohkem energiat me kodumaal toodame, seda vähem maksame elektri eest. See park suurendab Lätis rohelise elektri osakaalu ja suudab varustada üle 50 000 majapidamise. Mul on hea meel, et sellised suuremahulised projektid on Lätis reaalsuseks saamas ning et keskkonna- ja regionaalarengu ministeerium jätkab bürokraatlike takistuste vähendamist nende elluviimisel. Seega olen ma kindel, et see on lähtepunktiks paljudele projektidele, mis rajavad meile teed odavama ja keskkonnasõbralikuma energiatootmise poole.“