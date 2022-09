Coopis tehakse tähendusega tööd

„Võimalusel toetame oma inimeste liikumist valdkondade vahel ja karjääriredelil, kuid toetame ka soovi jääda truuks ühele valdkonnale. Oleme väga uhked, et meil on kollektiivis inimesi, kes on Coopis töötanud juba 40–50 aastat. See on hindamatu väärtus ja kinnitus sellele, et töö Coopis on põnev, mitmekesine, kuid ka stabiilne ja kindel. Samas oleme alati andmas võimalusi ka noortele, kes alles karjääri alustavad, kes otsivad oma teed,“ lisab personalidirektor.

„Loomulikult teenib Coop ka kasumit, aga seda teenitud tulu ei maksta aktsionäridele dividendidena välja, vaid investeeritakse 100% tagasi kogukonna hüvanguks. Teenitud tulu kasutatakse kohalike kaupluste parendamiseks, uute poodide ehitamiseks ja kogukonna jaoks oluliste spordi- või kultuuriürituste toetamiseks. Kohaliku kogukonna toetamine tähendab ka seda, et me eelistame alati oma poodidesse sortimenti valides kohalikke tootjaid, sest müües nende kaupa, hoiame piirkonnas töökohti ja pakume klientidele värsket toitu,“ lisab Jaani.

Pole mõtet peita fakti, et Coop on teistmoodi ettevõte: ühendab 18 piirkondlikku tarbijaühistut üle Eesti, kus töötab ligi 250 erineval ametikohal 6000 inimest. Coopil on erinevalt muudest ettevõtetest kokku 70 000 omanikku – kõik tavalised Eesti inimesed. Lisaks ei ole ettevõtte põhieesmärk tulu teenimine, vaid pakkuda kohalikule kogukonnale heal tasemel kauplusi ja eluks vajalikke teenuseid.

„Meie ärieesmärk on teistsuguse rõhuasetusega kui mujal kaubanduses tavaline – tegutseme alati kogukonna huvisid silmas pidades ja suurema eesmärgi nimel. Kauplused on paljude kogukondade keskusteks ja nendes töötavad Coopi inimesed on lähedal kohalikele elanikele. Meie enda töötajate rahulolu-uuringu järgi oligi Coopi inimestele äärmiselt oluline see, et nad saavad oma kohaliku elu ja kogukonna jaoks midagi ära teha. Me mõistame, et meie inimesteta ei oleks Coopi ja meie kauplused aitavad teisipidi jälle kohalikku elu tagant tõugata,“ räägib Jaani.

Meie tööl on mõte

„Coop on kodune,“ vastab Tormi Coop Konsumi teenindaja Karoliine Sinijärv, kui temalt küsida, miks talle meeldib töötada just Coopis. Töötajad peavad äärmiselt oluliseks, et Coopi poodide sisekliima on soe ja kutsub igal hommikul tööle tulema. Värskest sisemise kuvandi uuringust selgus, et Coopi töötajad hindavad kõrgelt ühtehoidvaid kolleege, positiivset sisekliimat ja toetavat töökeskkonda – just sellepärast nad Coopis töötavad.

Ka personalidirektor räägib, et inimesed on aina enam hakanud hindama stabiilsust ja fakti, et nende töö toidupoes on kindel. Kindlustunde tekitamiseks ja tunnustuse jagamiseks selgitatakse igal aastal välja ka Coopi parimad teenindajad.

„See, et meie tööd hinnatakse, tekitab tahte käia tööl ja ma ei mõtle töökoha vahetusele, sest mul on kõik vajalik olemas,“ kinnitab Kerli Pärna, kes töötab juba neljandat aastat Rapla Coop Konsumi teenindajana. Coopi teenindajate kõrge tase paistab silma teistelegi, sestap pälvis Coop sel aastal teeninduskvaliteedi uuringus Eesti parima teenindustasemega kaupluseketi tiitli. Kolmandat aastat järjest on Coop ka kõige ihaldusväärsem tööandja kaubandussektoris.

Asendamatuid inimesi otsime kauplustesse, lattu, tootmisesse ja kontorisse. Vali omale sobiv amet ja asukoht: www.coop.ee/karjaar