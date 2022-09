Kurikuulsad Ark Investi investeerimisfondid läksid turulanguses ostulainele

Arki asutaja säutsus samas esmaspäeval, et tulemas on deflatsioon, mille näiteks tõi mitmete hindade langust koroonapandeemia tipuhindadest ja teisipäevased ostud viitavad sellele, et fondid selleks ka valmistuvad.

Arki fondid on 2022. aastal sattunud tohutu surve alla. Mitmed suured keskpanga intressimäärade tõstmised on räsinud turu spekulatiivseid nurgakesi ning tõmmanud Arki innovatsioonifondi 2022. aastal üle 55% madalamale.

Keset langust on Wood jäänud oma strateegia juurde, mis seisneb langejate ostmises ja tõusjate müümises. Roku on sel aastal peaaegu 71% madalamal, samas kui Butterfly Network Inc. ja Zoom Video Communications Inc., teisipäeva suuruselt teine ja kolmas ost, on 2022. aastal langenud vastavalt umbes 14% ja 58%.