Eesti Energia sõnum suurtarbijatele: aitame teil elektrihinda fikseerida

„Näeme järjest enam energiaturgudel äärmist volatiilsust. Kui elektrikulud moodustavad märkimisväärse osa ärikuludest, võib taoline volatiilsus panna kogu äritegevuse küsimärgi alla. Eestis on küllaldaselt ettevõtteid, kes ei ole energiahindade riski kuidagi maandanud ja on seega turgude meelevallas,“ selgitas juhatuse liige Agnes Roos.

Roos kinnitab, et ettevõte on fikseeritud pakette pakkunud siiani, pakub täna ja ka tulevikus. „Iga suurkliendi puhul on lähenemine personaalne ja paindlik. See tähendab, et on võimalik fikseerida ka osa tarbimisest, täpselt nii palju, kui klient soovib. Täna peab arvestama, et see fikseeritud hind ei ole küll energiakriisi tõttu nii soodne kui aasta või pool tagasi, aga see võimaldab siiski ettevõttele kindlust pakkuda,“ lisas Roos.

Eesti Energia äriklientide hulgas on täna fikseeritud hindadega suurtarbijaid erinevatest sektoritest. „Meie äriklientide hulgas on fikseeritud hinnaga liha-, piima- kui ka pagaritööstuseid, samuti on hinna fikseerinud töötleva tööstuse ja avaliku sektori kliente,“ tõi Roos näiteid. „Üle 1000 MWh aastatarbimisega suuräriklientidest on 300 omale hinna fikseerinud – nende tarbimismaht moodustab 40% kõigist äriklientidest.“

Täiendavalt kinnitas Roos, et Eesti Energia kliendid saavad fikseeritud paketti valides kindlad olla, et hind lepinguperioodi jooksul ei muutu. „Usaldusväärse energiapartnerina me oma lubadustest ei tagane,“ sõnas Roos.

Roosi sõnul on efektiivseim viis ettevõtte energiakulusid kokku hoida seda ise tootes. „Kõige soodsam on täna ettevõttel elektrit ise toota – näiteks päikesepaneelide abil, paljud on ka seda lahendust kasutamas,“ tõdes Roos, kelle sõnul pakub ka Eesti Energia oma klientidele sobivaid energialahendusi, mis aitavad hoida kokku kulusid ja liikuda rohelisema maailma poole.