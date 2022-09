Viljandi omavalitsused vaevlevad elektiarvete tasumise käes. „Ei saa kuidagi nõustuda, kui esiplaanile seatakse energiafirmade huvid.“

„Ei saa kuidagi nõustuda sellega, et esiplaanile püütakse seada energiafirmade huvid ja kasum. See ei ole jätkusuutlik lähenemine. Viljandimaa omavalitsused on juba probleemide ees elektriarvete tasumisega ja valitseb teadmatus, kuidas planeerida järgmise aasta eelarvet,“ pöördus Viljandimaa omavalitsuste liit eesotsas tegevdirektor Mati Toomsalu majanduse- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole.