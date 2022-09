Eesti tootmisettevõte Norma pakub inseneridele maailma tipptasemel tööd

„Et teha maailmatasemel tööd, on vaja väljaõppinud ja kogenud meeskonda ning tipptasemel tehnoloogiat. Normal on need trumbid olemas. Arendame pidevalt oma seadmeid ja investeerime igal aastal tehnoloogiasse, et olla konkurentidest ees,“ ütleb tootmisettevõtte turundus- ja arendusdirektor Sander Annus, kes on Normas töötanud 22 aastat.

Annus muigab, et tema on veel noor tegija, sest tänavu 131. tegevusaastat tähistanud ettevõttes on ka inimesi, kes on siin töötanud 50 ja enam aastat. „Meil ei hakata isegi tänukirju enne andma, kui 20 aastat täis saab! See näitab ettevõtte stabiilsust, tõsidust ja pikka perspektiivi. Aastate jooksul on Norma küll omajagu muutunud, alustades üle-eelmisel sajandil plekitöökojana ning olles vahepeal üle Nõukogude Liidu tuntud mänguasjade ja kodukaupade tootja. Viimased 50 aastat oleme tegelenud autode turvarihmade valmistamisega. Enda poolt võin öelda, et kuigi vanuse poolest võib ettevõte tunduda noortele dinosaurusena, pole Normas ühtegi ühesugust päeva ning iga päev toimub midagi uut!“

Ligi 1000 töötajaga Norma tootmine ja kontor asuvad Tallinnas Laki tänaval. Kuna aga ettevõte kuulub ülemaailmsesse autoohutussüsteeme tootvasse kontserni Autoliv, on innukamatel ja ambitsioonikamatel töötajatel võimalus grupisiseselt liikuda, mujal riigis end spetsialistina teostada ning globaalsel tasemel tööd teha. Norma pakub võimalusi väga laial skaalal, nii liinitöölistele kui ka rahvusvahelistele tippspetsialistidele, olgu valdkondadeks infotehnoloogia, logistika, digitaliseerimine või inseneeria – kõik, millega üks modernne tootmisettevõte tegeleb. Paindlikkust annab see, et mõnes lõigus käib ettevõttes töö kolmes vahetuses: hommikuses, õhtuses ja öises.