Euroopa uusim LNG terminal hakkas gaasi tarnima

Nädal tagasi teatasid terminali esindajad avamispeol, et alanud on ehitusfaas ning saabunud on kaks veeldatud maagaasi ujuvterminali, Golar Igloo ja Eemshaven LNG. Mõlemad on renditud viieks aastaks. Umbes samal ajal saabus ka esimene, Murexi nimeline tanker, kes tarnis gaasi.