Boikott: ligi 200 000 britti ei maksa enda uue kuu elektriarvet. Millised võivad olla tagajärjed?

Hiljutise uuringu järgi kavatseb üle 1,7 miljoni Ühendkuningriigi leibkonna jätta alates 1. oktoobrist arved maksmata. See oli enne, kui peaminister Liz Truss teatas eelmisel nädalal, et energiaarved külmutatakse keskmiselt 2500 naelsterlingi (2886 eurot) tasemel aastas.



Gaasi- ja elektrienergia reguleeriv asutus Ofgem oli varem teatanud, et tühistab hinnapiiri, maksimaalne summa, mida tarnijad võivad klientidelt küsida, 80% võrra, lastes aastase keskmise arve 3549 naelani (4198 eurot). Kuigi Trussi kava pakub murelikele kodanikele teatavat kaitset, muudab hinnagarantii määra ligikaudu 27protsendiline tõus keskmise arve 97% kõrgemaks kui enne aprilli.



„Valitsuse energiahinna külmutamine peatas oktoobrist prognoositud stratosfäärilise hinnatõusu, kuid raskustes olevad majapidamised on endiselt äärmiselt mures selle pärast, kuidas nad peaksid selle lõhe täitma,“ vastas Joseph Rowntree Foundationi juhtivanalüütik Peter Matejic.



Ent Fuel Poverty Coalitioni hinnangul on seitse miljonit leibkonda Ühendkuningriigis sel talvel endiselt kütusepuuduses, ehkki kulutavad energiakuludele üle 10% oma sissetulekust. Seepärast on üle 188 400 inimese lubanud oktoobris lõpetada oma energiaarvete tasumise.