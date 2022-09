Maailmas kõige enam võlgu olev ehitusettevõte hakkas täna elektriautosid tootma

Reutersi andmetel on elektrisõidukite üksus Evergrande jaoks keskse tähtsusega, eriti ajal, mil firma võlg ehitussektoris ületab 300 miljardi dollari piiri. Esimees Hui Ka Yan on lubanud, et kümne aasta jooksul suunab kontsern põhitegevuse kinnisvaralt autotööstusele. Varem on ettevõte öelnud, et eesmärk on tootmine viia 2025. aastaks ühe miljoni sõidukini aastas.