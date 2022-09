United Estover Group ostab Saaremaa Piimatööstuse

SEB ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov näeb grupi laienemises pikaajalist mõju. „Eesti ettevõtete konkurentsivõime tugevnemine välisturgude suunal on alati edasiviiv jõud ning põllumajanduse kiire arengu juures on oluline näha oma ettevõtte potentsiaali ning seda õigel ajal realiseerida. Antud tehing mõjutab kindlasti positiivselt kogu meie piimandussektorit, annab parema konkurentsivõime saarte piimatootjatele ning innustab ettevõtteid oma ambitsioone püüdma,“ kommenteeris Sokolov.

„Sõlmitud koostööleping võimaldab meil ostu-müügi protsessiga algust teha ning see omakorda aitab kahel ainsal 100% Eesti kapitalil põhineval juustutööstusel liikuda seatud eesmärkide poole. Näeme, et piimatööstus üldiselt liigub innovaatilisema tuleviku poole ning see on ka meie strateegiasse sisse kirjutatud. Täname SEB Panka professionaalse koostöö ning ettevõtte arengu toetamise eest,“ kommenteeris United Estover Group Juhatuse liige Ago Teder.