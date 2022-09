Delfi sünnib ümber digitaalseks meediakaubamajaks

Kõige olulisemana teeb mind rõõmsaks see, et me oleme suutnud tõestada, et digipööre ja digitaalse sisu müümine on vägagi tõsiseltvõetav ja ka kasumlik ärimudel. Hetkel on digitaalsete pakettide müük möödumas meie paberajakirjandusest. Ning, mis oluline: digitellimuste kasv toimub printtooteid ja - tellijaid ohverdamata. Mõned aastad tagasi poleks seda osanud sellises mahus loota. Loomulikult teeb rõõmu, et oleme uuringute järgi kõige tuntuim meediamaja Eestis. Seda näitab ka asjaolu, et 80% eestlastest käib nädalas vähemalt korra meid lugemas. Me liigume selles suunas, et pakkuda kõikidele midagi. Me ise nimetame ennast juba meediakaubamajaks, kust on iga huviga inimestel midagi osta. Delfi on oma laiaulatuslikkusega selle kaubamaja keskplats või aatrium, kuhu kõik koguneda saavad, et siis minna endale huvi pakkuvaid tooteid tarbima.