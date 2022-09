Ettevõtjate vastus Kallasele: selline soovitus on majanduse seisukohast lubamatult lühinägelik

Kuigi Kallas tõi oma soovitustes esile just väikese töötajaskonnaga ettevõtted, kellele võiks sulgemise mõju olla justkui väiksem, ei saa energiaintensiivseks ettevõtteks lahterduva Estonian Celli juht Siiri Lahe sellega nõustuda. „On väga kummaline, et sulgeda soovitatakse tööstuseid, millised on digiriigile kohaselt kõrgelt automatiseeritud, ja viidatakse vaid otsesele töötajate arvule. Estonian Celli mõju Eesti majandusele on kaugelt rohkem kui otsesed 97 ja kaudsed enam kui 500 töökohta,“ ütles ta.