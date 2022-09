PUUST JA PUNASEKS | Mida tuleks teada universaalteenusest?

Universaalteenus on riigipoolne valikmeede, mis aitab inimestel maandada riske ja leevendada tuleva talve potentsiaalseid hinnatõuse. See on elektripakett, millega saavad vabatahtlikult liituda kõik eratarbijad ja korteriühistud. Sellega ei saa liituda äritarbijad, kes ei vahenda seda kodutarbijale. Universaalteenuse osutamise kohustus on pandud Eesti Energiale, kuid kodutarbijatele saavad universaalteenust pakkuda kõik elektrimüüjad.