Talentide järjepidev areng kindlustab inseneeria pädevuse

ABB mootorite ja generaatorite üksuse juht on entusiastlik ning kirglik soomlane Antti Liedes, kelle meelest on praegu töökultuuri suurimaks mõjutajaks just kohanemisvõime. Tema põnev karjäär ABB-s on pakkunud laialdaselt võimalusi end rahvusvaheliselt teostada nii Soomes, Hiinas kui ka Eestis. Antti tutvustab oma kunagisi karjäärivalikuid: meditsiin, juura, majandus ja inseneeria, millest ta valis viimase.

„Kui see aktiivsus on inimeses olemas, siis meie pakume igale töötajale eneseteostust, paindlikkust ja põnevust, sest ABB muutub ju koos maailmaga. Pakume loomulikult head ja turvalist töökeskkonda ning võimalust areneda nii töötaja kui inimesena. Mina ise hindan ABB poolelt kõige rohkem just paindlikkust. Kuna olen ise kahe lapse ema, kellest üks alles pisike, siis mulle on väga oluline leida tasakaal töö ja eraelu vahel,“ lisab personalijuht.

Ednaševski ise on olnud ABB-s tööl alates 2016. aastast ja selle ajaga näinud inimesi, kes on tulnud ABB-sse praktikale ning jõudnud välja näiteks meeskonnajuhi positsioonile või isegi mõnda globaalsesse rolli. Seega on ABB-s kõik võimalik. Põhiline, mida tuleb meeles pidada – tuleb olla aktiivne ja kasutada ettevõtte pakutavaid koolitusi, mis aitavad jõuda karjääriredeli järgmistele astmetele.

„Pidev mõtlemine, et mismoodi tulevikus võiks ABB toodetud seadmed või süsteemid töötada veelgi efektiivsemalt või kuidas aidata olla klientidel energiasõbralikumad, tekitab tunde tahta sellest arengust osa saada. Et maailma muutvaid ideid ja lahendusi pakkuda, on ABB-sse alati oodatud erinevad, tublid, särasilmsed ja teotahtelised töötajad. Hindame väga neid, kes tulevad oma kuldsete kätega meie tehaste erinevatesse osakondadesse tööd tegema või arvuti taha mõtlema, millised võiks olla tuleviku energialahendused,“ selgitab personalijuht.

ABB Balti riikide personalijuht Merilin Ednaševski ütleb, et töö ABB-s muudab atraktiivseks asjaolu, et üheskoos ettevõttega saab muuta maailma paremaks ja teha seda erinevate jätkusuutlike lahenduste kaudu.

„Nägin, et see võimaluste rohkus, kus kasvada, oli väga suur,“ ütleb ta ja lisab: „Inseneeria on avatud, võid töötada ükskõik kus, me räägime ühte keelt ja põhimõtted on samad.“ Sama ei saa ta öelda näiteks juura või meditsiini kohta, seal on ikkagi teatavad piirid. Ta toob välja, et inseneeria sees on palju suundi, nagu disain, kvaliteedijuhtimine, majanduslik ja finantsiline pool.

„Mul ei ole ühtegi tööpäeva, kus kasutan ainult neid teadmisi, millega lõpetasin tehnikaülikooli, aga oluline on, et ülikool annab kindlasti baasi,“ meenutab Antti. Tuleb õppida ja leida eesmärgid, et oma valdkonnas osata edasi liikuda ja valikuid teha. „Inseneerias saab luua midagi uut, midagi, mis loob väärtust ja mõju ühiskonnas ning maailmas,“ räägib Antti. „Kui sa tahad tähenduslikku tööd, siis minu jaoks on see tähenduslik,“ ütleb ta.

Olulised on ühised väärtused

Toimekas leedulane Dainius Bružas, kes on jõudnud ABB elektrifitseerimise ärivaldkonna juhi rolli Balti riikides, on töötanud ettevõttes 17 aastat, selle aja jooksul olnud kuuel–seitsmel ametikohal. Ta on töötanud rahvusvahelisel tasemel turgudega nagu Suurbritannia, Kasahstan, Armeenia, Holland, Soome jne. Dainius ütleb, et ABB suurim vara on just inimesed, sest ta teab, kui palju töötab seal häid eksperte, kes ettevõtte edusse iga päev tõsiselt südamega panustavad. Oma teekonnal on mees õppinud enda kohta rahvusvahelises organisatsioonis ennekõike seda, kui olulised on ühised väärtused.

„Me ei saa töötada erinevates keskkondades, kui minu isiklikud väärtused ei sobi ettevõtte omadega, samas ei saa ühised väärtused olla avaldused kuskil seinal, vaid see on midagi, millega me tõesti igapäevaelus toimime,“ leiab kogenud juht. Tema sõnul on talle ja paljudele inimestele teistes organisatsioonides vajalikud õiglased ning ausad põhimõtted, mida ABB päriselt pakub.

Võimalus kasvada inimesena, aga ka spetsialistina