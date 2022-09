Komisjon nõuab riikidelt süsteemi, mida Eestil veel ei ole

Kadri Simson selgitas Delfi Ärilehele, et 10% elektri kokkuhoidu on igale liikmesriigile soovituslik, kuid 5 protsenti siduv. „Igal riigil peab olema paigas tipptundide oksjoni- või reageerimissüsteem, mis aitab viia tarbimise teistele tundidele,“ ütles ta ja lisas, et paljudel riikidel on see olemas: „Me saame parimaid praktikaid kõikidega jagada. Otsused tehakse aga igas riigis kohapeal.“