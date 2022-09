Kaja Kallas sõnas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil Kuressaare haigla elektriarvet kommenteerides, et ta soovitas juba aasta tagasi riigiasutustel sõlmida mõistlikumad elektrilepingud. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) sõnab, et nii lihtsalt see siiski ei käi.