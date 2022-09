Postuumne finantsabi: Austria maksab kliimatoetust ka surnud inimestele

500-eurost kliimatoetust makstakse kõigile, kes elasid Austrias 2022. aasta alguse seisuga. Konservatiivse Austria Rahvapartei endine peasekretär Laura Sachslehner kaotas töö, kuna kritiseeris toetusmeedet, öeldes, et see ei tohiks olla kättesaadav varjupaigataotlejatele.

Ajalehe Die Presse teatel on aga 500-eurose ülekande saanud ka paljud hiljuti surnud inimesed. Selle põhjus on iseenesest lihtne: surma registreerimine võib Austrias mõnikord võtta nädalaid ja inimese pangakontot ei saa enne seda kinni panna.

Üks allikas meenutas ajalehele, et soovis hiljuti surnud emale üle kantud kliimatoetust tagastada, kuid keskkonnaministeerium vastas talle: „Kahjuks on see juriidiliselt võimatu.“