Tartu sai uue visuaali. Kes on selle autor ja mida uus logo sümboliseerib?

Uus visuaal on saanud sotsiaalmeedias tähelepanu ning küsimust on tekitanud visuaali kirjapilt. „Tartu uue identiteedi osaks oleva sõnamärgi puhul saame ikka rääkida märgist tervikuna, mitte A-st üksi. Arutelude ja katsetuste tulemusena sai selgeks, et Tartut ei saa taandada ühele maamärgile või sümbolile,“ lausus Kalberg ja lisas, et pigem defineerib linna nooruslik energia ja soov teha asju teistmoodi.