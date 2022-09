Juhan Kangilaski: võtame linna parklatelt tagasi!

Kust leida paremaid ja kuluefektiivsemaid parkimislahendusi?

Paljudes maailma suurlinnades on kasutusele võetud nn transit oriented development. Seda arengusuunda järgides vähendatakse ühistranspordi sõlmpunktides parkimise nõudeid kuni 0,4–0,6 kohta korteri kohta. Ühes Helsingi Kalasatama uusarenduses katsetatakse lausa null-parkimiskoha lahendust. Hoone paikneb metroojaama vahetus läheduses ning elanikud on auto sunniviisilisest omamisest vabastatud.

Võtame linna parklatelt tagasi

Need ei ole enam pelgalt visioonid, vaid töötavad lahendused, mille suunas võiks linnavõimude, ruumiplaneerijate ja kinnisvaraarendajate koostöös liikuda ka Eestis. On aeg võtta oma linnad parklatelt tagasi ja kasutada ruumi selleks, mida rohkem vajame – alates elamutest ja jalgrattateedest kuni kõnniteekohvikute ja parkideni. Jah, see tähendab leppimist reaalsusega, et parkimiskoht, ja võib-olla isegi oma auto, ei ole enam osa igapäevasest linnaelust.