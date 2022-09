UKRAINA MAJANDUS | Esimene põhjalik aruanne: riigi ülesehitamisele kulub meeletu summa raha

Maailmapank, Ukraina valitsus ja Euroopa Komisjon avaldasid esimese põhjaliku aruande sõjakahjude kohta. Ekspertide hinnangul vajab Ukraina riigi ülesehitamiseks 349 miljardit eurot – see on 1,5 korda rohkem, kui oli Ukraina SKT 2021. aastal. See summa pole aga lõplik, kuna sõda pole veel läbi.