Indrek Kasela: bensiin ja viin on riigile mugav viis inimestelt raha kokku koguda

„Kuueeurone viin on vaat et suurem oht kui kaitsmata idapiir, sest see lõhub ühiskonda kindlasti rohkem. Kahjuks on alkohol kõige odavam viis unustada mured, aga see ei tähenda, et sul ei tule pohmelli. Tarbimispohmelli ja lihtsalt pohmelli viinaga ei ravi,“ sõnas Kasela.