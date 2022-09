Kõrge elektrihind on pannud eestlased oma tarbimist üle vaatama ning kindlasti on paljudel tekkinud ka küsimus, et mis saab, kui elekter kodunt ära minnes üldse välja lülitada. Rääkisime sellest ja võimalikest kokkuhoiukohtadest TalTechi inseneriteaduskonna mikrovõrkude uurimisrühma juht professor Argo Rosinaga.