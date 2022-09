Greenpeace’i aktivistid takistasid Soome sadamas Vene gaasi mahalaadimist

„Greenpeace’i aktivistid sõidavad sadamas süstadega, et takistada laeval dokkimist, ja mägironijad on hõivanud kraanad, millega laevalt lasti maha tõsta,“ seisab rühmituse avalduses. Greenpeace Nordic soovib ka, et Soome valitsus lõpetaks gaasi importimise Venemaalt.