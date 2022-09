Tallinna korterite taskukohasus on tunduvalt halvenenud

Varem tugevat nõudlust toetanud tegurid on hakanud taanduma ning halvenevas majanduskeskkonnas on keeruline kvartali võrdluses korterite hinnatõusu jätkumist näha. Korterite taskukohasus on sel aastal tunduvalt halvenenud. Kiire inflatsioon on inimeste ostujõudu vähendamas. Majapidamiste hoiusejäägi aastane kasvutempo on sel aastal hoogu maha võtnud. Samal ajal on hoiused koondunud pigem suuremate hoiuste ja sissetulekutega majapidamiste kätte. Kodulaenuga seotud kulud on järk-järgult tõusmas. Kuue kuu euribor oli 16. septembri seisuga 1,67%.